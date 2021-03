Van Haga wint dik van FvD-lijsttrekker Baudet in hun Haarlem: "Grote eer"

Kamerlid Wybren van Haga heeft bij de verkiezingen vorige week in Haarlem veel meer stemmen gekregen dan Thierry Baudet. De Haarlemse nummer twee kreeg 1.948 steunbetuigingen tegenover 1.493 stemmen voor de lijsttrekker, die opgroeide in Haarlem. Van Haga: "Ik vind het een grote eer."

Ook in een veel groter gebied rond Haarlem, kieskring 10, is het voormalig VVD-Kamerlid en Haarlems gemeenteraadslid populairder dan de nummer één van de FvD-lijst. Van Haga scoorde in dit gebied met onder meer Heemstede en Bloemendaal 13.391 stemmen, terwijl Baudet het in kieskring 10 met 11.914 moet doen.

Haarlem en omgeving zijn daarin geen uitzondering. Dagblad Trouw berekende een paar dagen geleden al dat Van Haga en Baudet landelijk dicht bij elkaar zullen eindigen met het aantal stemmen. De tussenstand na 312 gemeenten komt uit op 208.400 stemmen voor Baudet en 206.300 voor zijn secondant, aldus de krant.

Groot compliment

Haarlemmer Van Haga denkt niet dat Baudet het als een bedreiging ziet dat de nummer twee op de lijst hem zo dicht nadert. "Ik vind het juist een groot compliment waard aan het adres van Thierry. Hij heeft het juist toegestaan dat ik me kon profileren op het gebied van corona en ondernemers. Dat is vrijgevig van hem. Hij is geen partijleider die niemand in zijn omgeving duldt. Maar deze uitslag levert zeker geen scheve gezichten op, hoor. Thierry is gewoon de partijleider. Hij is de visionair. Wij zijn ook helemaal niet met voorkeursstemmen bezig. Het zijn allemaal stemmen voor het goede doel."