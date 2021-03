Gemeente zet nieuwe bouwplannen Zuidoost tijdelijk in de koelkast

AMSTERDAM - De stad voert een stop in voor nieuwe bouwplannen in twee belangrijke gebieden In Zuidoost. Het gaat om Amstel III en Arenapoort. De lopende projecten gaan nog wel door maar 8 nieuwe initiatieven waaronder het Hondsrugpark worden tot 2022 on hold gezet.

In een brief aan de gemeenteraad uit Marijnissen zijn zorgen. "Vaak betekent dit dat weer langjarige huurcontracten worden afgesloten in bestaande kantoorpanden die anders gesloopt worden voor de nieuwbouwplannen. Het tekort aan woningen zal verder oplopen." De projectontwikkelaars vrezen dat de gebiedsontwikkeling zo in gevaar komt en woningzoekenden in andere gebieden gaan kopen of huren.

Niels Marijnissen van de Stichting Hondsrugpark, een groep projectontwikkelaars die in het toekomstig woongebied tussen IKEA en de Johan Cruijff Arena zo'n 15.000 woningen, kantoren en voorzieningen ontwikkelt, is bijzonder teleurgesteld en noemt het besluit onverstandig.

Maar volgens wethouder Ruimtelijke Ordening Marieke van Doorninck loopt de woningbouw en de ontwikkeling van het gebied in Zuidoost geen enkel gevaar. Van Doorninck spreekt uitsluitend over een bezuiniging op het ambtelijk projectteam, dat met projectontwikkelaars praat over nieuwe bouwplannen. "Daar is nu helaas geen budget voor," staat in een brief naar de projectontwikkelaars. Vorig jaar bleek al dat de gemeente door de coronacrisis zeker 280 miljoen euro aan inkomsten misloopt.

Proceskosten omlaag

Van Doorninck: "We kennen op dit moment een enorme bouwactiviteit en daar gaat niks vanaf. We gaan wel onze proceskosten naar beneden brengen. Wat je ziet is bij deze enorme bouwproductie, dat de proceskosten ook enorm zijn. Je bent dan geneigd om iedereen die zich aandient met een bouwinitiatief, om die te gaan helpen. Maar we kunnen niet alle initiatieven tegelijk oppakken. Degene die het meest kansvol zijn en waarmee we direct kunnen beginnen, daar werken we meteen aan mee. Bij andere zeggen we: die zetten we even verder weg in de tijd. Maar de woningbouw in Zuidoost loopt geen vertraging op."

7500 woningen per jaar

In Zuidoost worden dit jaar 2500 woningen gebouwd en volgend jaar nog eens 2000. Er lopen op dit moment 150 bouwprojecten in de stad. Van Doorninck zegt zich gewoon aan de afspraak te houden voor de bouw van 7500 woningen per jaar.

De Stichting Hondsrugpark is er niet gerust op. Ze willen met de wethouder in gesprek. Aanstaande woensdag wordt de kwestie in de commissie Ruimtelijke Ordening besproken.