Ondernemers richten zich nu op de Amsterdammers in plaats van de zakelijke toerist

Ronald Koster, van Coster Diamonds, verwacht de toeristen snel weer te mogen verwelkomen. "Wij hopen de toeristen binnen nu en driekwart jaar wel weer te zien." Toch moet volgens een rapport van ABN Amro dat beeld een beetje worden bijgesteld. Verwacht wordt dat een deel van de toeristen ook na de coronacrisis niet meer terugkeert. "Wij denken dat die zakelijke toeristen wel blijven komen, maar het zal wel een stuk minder zijn", reageert Koster.

Daarom is ook Coster Diamonds zich meer aan het richten op een ander soort klant: de Amsterdammer. "Het is inderdaad zo dat we ons nooit echt hebben gericht op de Amsterdammer", vertelt Ronald Koster. "We moeten mensen nu wat meer benaderen. Iets meer persoonlijk contact moet je hebben dan dat we in het verleden deden."