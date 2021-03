Enorme troep op eilanden na feesten: "Er is veel verontwaardiging"

WORMER - "Het is iedere keer weer een verrassing wat je tegenkomt." Tim Conijn zegt het hoofdschuddend als hij aanmeert tijdens zijn inspectieronde langs de eilanden naast de plas het Zwet. Blikjes, overblijfselen van vuurtjes en zelfs een fles Jägermeister hoog in de boom: er werd afgelopen weekend flink gefeest in het natuurgebied en dat is nog duidelijk te merken.

Tim Conijn over de troep op de eilanden naast het Zwet - NH Nieuws

"Sinds corona zijn meer mensen het water opgegaan, logisch ook", zegt Conijn. "Het nadeel ervan is dat ‘s avonds ook minder leuke dingen gebeuren. Dan komen er her en der feestjes op eilanden die ook van mensen zelf zijn. Dan worden er dingen soms gesloopt, zelfs in de brand gestoken… en de rotzooi blijft achter." Vorig jaar was het helemaal erg, zegt hij. Brandjes en vernielingen zorgden ervoor dat de wethouder actie ondernam. Nu het straks mooier weer wordt en langer licht blijft, houdt Conijn zijn hart vast. "We zijn in nauw contact met de instanties en hopen dat er meer controle is. Het blijft echter lastig om te voorkomen midden in de nacht." Vorig jaar nam NH Nieuws een kijkje bij het eiland van Gerard de Jong nadat vandalen daar hadden huisgehouden. Tekst loopt door onder de video

Jeugdige vandalen houden huis in Wormer- en Jisperveld: "Alles wat kon branden is weg" - NH Nieuws

Dat mensen soms overnachten in het veld mag niet, maar dat vindt Conijn nog niet het ergst. "Ik vaar al van jongs af aan, ook hier in het veld. Ik ging vroeger ook wel eens het veld in en een nachtje slapen. Maar dan vaarde je daarna naar huis en kon je niet meer zien dat er iets gebeurd was. Als je het doet, ruim dan je rotzooi op."