Toekomst is onduidelijk voor Feyenoord-trainer Koen Stam: "Kijken of er ruimte is"

SCHAGEN - Elke zondag trainen er ruim honderd kinderen op de velden van Schagen United. Initiatiefnemer van deze voetbalschool is Koen Stam. De rest van de week staat de 34-jarige trainer op veld in Rotterdam-Zuid. Stam is daar namelijk de assistent van Dick Advocaat bij Feyenoord.

De dubbele job van Koen Stam - NH Nieuws

"Het is niet met elkaar te vergelijken", vertelt Koen Stam over de verschillen tussen zijn dubbele baan. "De ene dag sta je op professioneel niveau te trainen en een dag later sta je tussen kinderen die dromen van een leven als profvoetballer." Plagen Dit seizoen gaat het niet zo goed met Feyenoord. Matige resultaten, het rommelt in de jeugdopleiding en het zijn zware tijden op financieel gebied. De kinderen van zijn voetbalschool kunnen zich niet inhouden om hem ermee te plagen. "Dan vragen ze of het wel goed met me gaat, dat vind ik mooi."

Quote "Er wordt hier en daar doorgeselecteerd en dat is inherent als je stappen wil maken" Feyenoord-trainer, Koen Stam

Op het moment gaat het dus niet goed bij de stadionclub, maar Stam gelooft in betere tijden en merkt dat er al veranderingen plaatsvinden. "Er wordt hier en daar doorgeselecteerd en dat is inherent als je stappen wilt maken." Toekomst Volgend seizoen neemt Arne Slot het stokje over van Dick Advocaat. De oud-trainer van AZ neemt ook zijn assistent Marino Pusic mee naar Rotterdam. Verder blijft John de Wolf onderdeel van de technische staf. "De vraag is of er volgend seizoen ruimte voor mij is bij de A-selectie", aldus Koen Stam. Bekijk de video voor de hele reportage over de dubbel functie van Koen Stam.