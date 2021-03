ODIN'59 moet verhuizen, maar wil blijven op 'deze schitterende plek'

HEEMSKERK - Voetbalclub ODIN'59 vreest een gedwongen verhuizing. Op de velden van de vereniging wil de gemeente Heemskerk tussen de 200 en 250 woningen bouwen. "We hebben vanuit het Rijk een enorme woningbouwopgave", zegt wethouder Gaatze de Vries. "Om die te realiseren, gaan we bouwen op de velden van ODIN."

ODIN wil echter blijven waar de club nu zit, op de karakteristieke locatie bij kasteel Assumburg en dichtbij de Broekpolder, een kinderrijke woonwijk waar de meeste van de voetballers vandaan komen. "Het is een schitterende plek, beter vind je niet in Heemskerk", zegt voorzitter Jacinta Lieuwes."

Ze is blij dat de dreiging van een verhuizing naar het Tolhek aan de andere kant van de Communicatieweg, een belangrijke verkeersader die de bebouwde kom met de A9 verbindt, is afgewend. Op die plek komt een trainingscentrum van de politie. "De weg daar naartoe is echt te gevaarlijk en de plek is te afgelegen."

Gegijzeld

Maar dat ODIN waarschijnlijk voor 2025 toch weg moet van het sportpark aan de Hoflaan, blijft als een donkere wolk boven de club hangen. "Het voelt alsof we gegijzeld zijn. Veel leden vragen me hoe het er nu voorstaat. Ik kan ze helaas niks anders zeggen dan dat we met de gemeente in gesprek zijn."

