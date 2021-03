Gemeente: Als de horeca open gaat, kan dat met extra grote terrassen

AMSTELVEEN - Horeca-ondernemers kunnen niet wachten om hun zaak open te gooien. Vermoedelijk moeten ze daar nog wel even mee wachten, de verwachting is dat het kabinet tijdens de persconferentie van vanavond nog geen versoepelingen aankondigt voor de sector. Maar als ze open mogen dan mag dat van de gemeente met een extra groot terras.

Daan Kroone en Floor Gordon over gedoogbeleid Amstelveense terrassen - NH Nieuws

Wethouder Floor Gordon wil voor een soepele heropening voor de horeca zorgen. Daarom staat de gemeente het toe dat de horecaondernemers hun terrassen mogen uitbreiden naar openbare wegen en pleinen. "Wij willen gewoon klaarstaan voor het moment dat de horeca wel weer open kan. En daarvoor hebben wij ons gedoogbeleid uitgebreid."

Omzet

Daan Kroone, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) afdeling Amstelland, is erg verheugd met deze welwillendheid. "Dat is natuurlijk geweldig, dat de gemeente daarin meedenkt met ons. Dat betekent dat horeca-ondernemers straks de mogelijkheid hebben om snel aan een normale omzet te komen." Ook in Aalsmeer, Diemen en Ouder-Amstel volgen ze het voorbeeld van de gemeente Amstelveen.