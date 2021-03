Overal stijgen huizenprijzen, behalve in Hollands Kroon: daar dalen ze juist

HOLLANDS KROON - Waar vorig jaar bijna overal in Nederland de huizenprijzen stegen - in Noord-Holland tussen de 0,5 procent in Langedijk tot 27,0 procent in Landsmeer, was Hollands Kroon de enige gemeente waar de prijzen juist daalden. Weliswaar met 0,3 procent, maar toch. Waarom is nog onduidelijk.

De uitkomst is opvallend, aangezien de huizenprijzen in de Noordkop toch al lager zijn dan elders in de provincie. Waar je in Amsterdam voor gemiddeld 500.000 euro een huis koopt, liggen de prijzen in Den Helder drie ton lager. De gemeente Hollands Kroon zit daarom met een gemiddelde huizenprijs van tegen de 260.000 euro aan de lage kant.

Volgens makelaar Danny Laan kan de hele lichte daling wellicht te maken hebben met een iets beperkter aanbod op de markt in Hollands Kroon. "Iets minder transacties in het hogere segment kan er voor zorgen dat de gemiddelde huizenprijs daalt. Naar mijn idee is in verschillende segmenten de prijs nog steeds stijgend. Hoge prijzen zijn het nieuwe normaal, maar we worden ook nog steeds genoeg verrast."

Makelaar Geert Klaver denkt ook dat het aantal transacties verband houdt met de cijfers van het CBS. "Wiskundig gezien kan dat het verklaren. Wij zien eigenlijk ook alleen maar een prijsstijging."

Olievlek

Helderse makelaars gaven in november nog aan dat hard op zoek waren naar koopwoningen om te verkopen. De vraag naar woningen is vooral gestegen door de lage hypotheekrente, de lage huizenprijzen in Den Helder en de groeiende belangstelling van kopers uit de Randstad. "Zeker in deze coronatijd en het thuiswerken maakt het niet meer zoveel uit waar je woont", zo zei makelaar Danny Laan toen. "Dat in combinatie met de rust en de ruimte die we hier hebben, maakt Den Helder heel aantrekkelijk."

Ook makelaar Geert Klaver zegt dat nog steeds te merken. "Wij zitten in heel Noord-Holland. Wij verbazen ons ook dat steeds meer mensen uit de randstad vandaan, bijvoorbeeld Amsterdam, hiernaartoe trekken. Die mensen trekken dan op hun beurt ook weer naar boven toe, als een soort olievlek Noord-Holland in."

Bekijk in de infographic hieronder hoe de huizenprijzen in jouw regio zijn veranderd: