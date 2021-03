Kamerzetel voor Wijdemeerse wethouder Jan Klink, opvolger al bekend

WIJDEMEREN - Wijdemeren moet het na deze week doen zonder wethouder Jan Klink. De Loosdrechter ruilt zijn wethoudersstoeltje in voor een Kamerzetel en zwaait vrijdag af als bestuurder van Wijdemeren.

Jan Klink stond op de kieslijst van de VVD op nummer 35. Net voldoende, want de VVD haalde bij de Tweede Kamerverkiezingen van afgelopen week ook 35 zetels. Klink kan de stap naar Den Haag dan ook maken en wordt eind deze maand benoemd als Kamerlid.

Burgemeester Crys Larson van Wijdemeren noemt het vertrek van Klink naar Den Haag 'een mooie stap': "Jan heeft zich de afgelopen drie jaar als wethouder in Wijdemeren toegewijd ingezet voor de belangen van ondernemers, de lokale economie, de implementatie van de Omgevingswet, de kwaliteit van onderwijs en kinderopvang en de gemeentelijke financiën. We feliciteren hem van harte met deze mooie stap naar de landelijke politiek en hebben er vertrouwen in dat hij ook daar goede resultaten gaat behalen."

Opvolger al bekend

Klink zwaait vrijdag tijdens een bijzondere raadsvergadering af als wethouder. Wijdemeren komt daarna niet zonder vierde wethouder te zitten: de opvolger voor Klink staat al klaar. Loosdrechter Jos Kea neemt het stokje van zijn plaatsgenoot over, zo maakt de Wijdemeerse VVD bekend.

Kea krijgt naast financiën onder meer ook economische zaken en onderwijs in zijn portefeuille.