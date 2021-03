Het spant erom: wel of geen kamerzetel voor Wijdemeerse wethouder Jan Klink?

WIJDEMEREN - Wijdemeren moet het na deze week doen zonder wethouder Jan Klink, zo laat de gemeente weten. De Loosdrechter ruilt zijn wethoudersstoeltje in voor een Kamerzetel. Maar nu blijkt dat de VVD een zetel minder heeft gehaald in Amsterdam, is het nog onzeker of Klink het wel gaat halen.

Nu de gemeente Amsterdam de definitieve uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen heeft bekendgemaakt, krijgt D66 er een zetel bij en verliest de VVD er eentje. D66 komt dan voorlopig uit op 24 Kamerzetels en de VVD op 34.

Als de VVD daadwerkelijk een zetel verliest in de Tweede Kamer, is dat sneu voor wethouder Jan Klink van de gemeente Wijdemeren. Hij staat namelijk op de 35e plaats op de kieslijst van de VVD. Dus is het nog even duimen draaien voor de Loosdrechter.

De zetelverdeling kan nog veranderen, omdat de gemeente Den Haag morgen nog met de definitieve uitslag komt en dan worden ook de uitkomst van de briefstemmen uit het buitenland bekend.

Afscheid al gepland

Desalniettemin heeft de gemeente Wijdemeren er al een persbericht uitgedaan waarin staat dat Klink in de kamer komt en dat komende vrijdag zijn afscheid is tijdens een bijzondere raadsvergadering. Zelfs zijn opvolger is al bekend. Loosdrechter Jos Kea zou het stokje van Klink overnemen als wethouder van Financiën, Economische Zaken en Onderwijs.

Burgemeester Crys Larson van Wijdemeren noemt het vertrek van Klink naar Den Haag 'een mooie stap': "Jan heeft zich de afgelopen drie jaar als wethouder in Wijdemeren toegewijd ingezet voor de belangen van ondernemers, de lokale economie, de implementatie van de Omgevingswet, de kwaliteit van onderwijs en kinderopvang en de gemeentelijke financiën. We feliciteren hem van harte met deze mooie stap naar de landelijke politiek en hebben er vertrouwen in dat hij ook daar goede resultaten gaat behalen."

Warmlopen

Het blijft dus nog even spannend voor Klink. Toch hoeft hij zijn hoop niet op te geven. Als Mark Rutte de nieuwe premier wordt en enkele kandidaten boven hem krijgen een ministerspost, kan de Loosdrechter alsnog gaan warmlopen voor een zetel in de Tweede Kamer. Mits hij niet door iemand met meer voorkeurstemmen wordt ingehaald.