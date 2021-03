Grijze zeehond verstrikt in visnet: strandvonder en KNRM schieten te hulp

DE KOOG - Een visnet is een grijze zeehond bijna fataal geworden. Strandvonder Hans Eelman trof het dier van ruim een jaar oud aan op de Razende Bol. Met hulp van Ecomare en de KNRM is het dier gevangen en bevrijd van het visnet. Omdat het touw een flinke wond heeft gemaakt in haar nek, is de zeehond meegenomen naar de zeehondenopvang.

Strandvonder Hans Eelman heeft na de vondst direct Ecomare ingeschakeld. De hulp van de KNRM was ter plaatse heel welkom. Het was nog een hele sjouw, laat Ecomare weten, want de zeehond weegt 41 kilo en liet zich niet zomaar helpen. Met een speciaal vangnet, een opvangkist met deksel en een mes hebben de dierverzorgers de grijze zeehond bevrijd van het net en aan boord gebracht.

Mika

Volgens dierverzorger Saskia Visser van Ecomare gaat het inmiddels hartstikke goed met de jonge zeehond. Het slachtoffer is een vrouwelijke grijze zeehond die vorige winter geboren is. "Ze eet en zwemt goed. Het zoute water is goed voor de wond en verder moet ze aansterken. Het net zat al zo diep in de huid dat het beter was om haar mee te nemen." De zeehond heet inmiddels Mika, vernoemd naar één van de redders van de KNRM.