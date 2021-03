Baanwielrenner Leijn Loevesijn: "De sprint is pure intimidatie"

LUTJEWINKEL - In de serie 'Iconen' voegen we iedere keer een nieuw portret toe aan de eregalerij van Noord-Hollandse grootheden. Deze week is dat baanwielrenner Leijn Loevesijn. Zijn grootste succes boekte hij in 1971, in dat jaar werd hij wereldkampioen op de sprint.

De medaille die Leijn kreeg als wereldkampioen, zit in een houten blok dat speciaal is gemaakt voor zijn mooiste overwinningen. Naast de eerste plek in 1971, behaalde hij een bronzen medaille op het WK het jaar ervoor. Tussen deze medailles in, gaapt een gat. Hierin zat ooit de Olympische zilveren medaille die hij in 1968 won op de tandem. Zijn kleindochter leende hem ooit voor een spreekbeurt en hij kreeg het eremetaal niet meer terug.

Baan

Eigenlijk werd Loevesijn bij toeval wielrenner. Zijn broer kocht ooit een racefiets, maar was daar snel op uitgekeken. Leijn probeerde het ook eens en was meteen verkocht. Vijftien jaar was hij toen. Een half jaar later meldde hij zich bij een wielerclub. Hij begon op de weg, maar de baan trok meer. "De baan was levendiger", vertelt Loevesijn. "Je had een sprint, een achtervolging, een puntenkoers, een afvalrace. Het was altijd een beetje speels."

En dan vergeten we zeker niet de tandem, waarop Loevesijn ook grote successen vierde.

Tandem

Loevesijn kwam in 1968, opnieuw bij toeval, op de tandem terecht. De baanwielrenner Jan Jansen (niet te verwarren met zijn naamgenoot die in hetzelfde jaar de Tour de France won), verloor vlak voor de Olympische Spelen zijn tandemmaat door ziekte.

Loevesijn nam zijn plaats in en Jansen en hij bleken goed samen te kunnen. Ze vertrouwden elkaar blind en dat moet ook wel als je snelheden bereikt van wel zeventig kilometer per uur. In Mexico haalden ze zelfs de Olympische finale. En dat mag een bijzondere presentatie worden genoemd, want de meeste duo's fietsten al jaren samen. Alleen de Fransen bleken in de eindstrijd een maatje te groot.