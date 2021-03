Eerste rit buurtbus 416 nagenoeg leeg: "Ze moeten ons wel weer weten te vinden"

KREILEROORD - Hij rijdt weer: buurtbus 416. Ruim een jaar lag de lijndienst tussen Schagen en Kreileroord stil uit vrees voor het verspreiden van het coronavirus. Inmiddels zijn de bussen aangepast met luchtfilters en kuchschermen en kunnen reizigers en chauffeurs weer veilig op pad: "Je bent weer dienstbaar, we hebben weer wat sociale contacten en dat is het leuke eraan."

Chauffeur Koos Slootweg (70) staat te glunderen voor zijn bus bij de halte Kreileroord. Hij heeft vandaag weer zijn eerste rit: "We hebben er een jaar op moeten wachten, dus we zijn blij dat we weer aan de gang mogen. Je spreekt eigenlijk niemand meer. Nu gaan we weer rijden en krijgen we weer mensen in de bus, hoop ik."

Niet alleen Koos heeft het werk op de bus ontzettend gemist, maar vooral ook ouderen in de kleine kernen die regelmatig meerijden missen het, vertelt hij: "Zij zitten vast. Meest doen ze niet veel digitaal en willen dan een persoonlijk gesprek met de gemeente. Er is geen vervoer van Wieringerwerf naar het gemeentehuis in Anna Paulowna. Veel mensen vroegen dan familie of vrienden om te rijden, maar daarvoor is de buurtbus juist in het leven geroepen."