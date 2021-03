Anne Marije start ketting-kledingruil in eigen regio

ZWAAG - Na het zien van een item op het journaal dacht Anne Marije: 'Dat wil ik ook in de regio gaan opzetten'. En dus is er sinds vorige week een eigen ketting-kledingruil voor West-Friesland. "Het is echt op ruilhandel gestoeld", legt de initiatiefneemster uit. "En met het doorgeven van de kledingtas kan iedereen wat meer sociale contacten opdoen."

Het concept van de ketting-kledingruil is vrij simpel. Iedereen in de regio Blokker, Hoorn en Zwaag kan zich aanmelden voor de ketting. Bij de eerste op de lijst wordt een tas met kleding bezorgd, van waaruit gepast kan worden en er kleding uitgehaald kan worden. Daarna is het mogelijk om er zelf kleding in te stoppen die niet meer gedragen wordt.

"Alle deelnemers kunnen de tas drie dagen houden om er iets leuks uit te zoeken en te ontdekken of het ze past", aldus Anne Marije. "En ze kunnen er zelf iets in terug stoppen wat ze niet meer dragen. Zo kunnen de pareltjes in de kast die ze niet meer aan doen of aan kunnen trekken een tweede leven krijgen."

Sociale contacten opdoen

Als de drie dagen voorbij zijn, of iemand heeft een keuze kunnen maken en zelf iets terug in de tas gedaan, dan wordt contact opgenomen met de volgende deelnemer in de ketting. "De mensen doen dat zelf, en kunnen dus een datum en tijdstip inplannen waarop hen dat het beste uitkomt", legt Anne Marije uit. "Iedereen weet wie voor en nu ze op de lijst staat. Zo kunnen ze toch coronaproof meer sociale contacten opdoen."

Het maakt niet uit welke maat kleding er in de tas wordt gestopt of uitgehaald. Er wordt niet specifiek op een maat geselecteerd. "Bovendien maakt het voor sommige kledingstukken ook niet uit", zegt de initiatiefneemster.

"De ene maat van een kledingmerk kan net wat kleiner of groter vallen dan de maat van een ander merk. Het is niet alleen een leuke manier om andere kleding aan te schaffen op een duurzame manier, maar ook om te verduurzamen en kledingverspilling tegen te gaan."

Hopen op uitbreiding

Het initiatief vindt zijn oorsprong in Amsterdam-Noord, tijdens de eerste lockdown. Anne Marije zag er twee weken geleden een item over in het journaal en besloot om zelf een ketting op te starten voor haar eigen regio. "We zijn net anderhalve week geleden begonnen", legt ze uit. "En er hebben zich al zeven mensen aangemeld." Het aanmelden voor de ketting kan via deze website.

Op dit moment gaan er twee tassen met kleding rond in de regio, maar Anne Marije hoopt dat dit er in de toekomst meer zullen worden. "Ik heb ondertussen contact gehad met andere initiatieven van kledingruil. Dat schijnt hier in het verleden heel groot te zijn geweest. Zo hopen we de lijst met deelnemers in de toekomst uit te kunnen breiden en wellicht ook in andere delen van West-Friesland een eigen ketting kledinglijn op te zetten", sluit ze af.