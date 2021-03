Duo (19 en 38) cel in voor seksdate-afpersing, slachtoffer gefilmd en mishandeld

ALKMAAR - Een 38-jarige man uit Heerhugowaard en een vrouw (19) uit Hoofddorp moeten de gevangenis in voor de gewelddadige afpersing van een man uit Hippolytushoef in juni vorig jaar. Het slachtoffer werd naar een woning gelokt en daar gedwongen om mee te werken aan een video-opname, waarin hij moest verklaren een seksafspraak te hebben gemaakt met een minderjarig meisje.

Het slachtoffer (34) wordt op 24 juni 2020 naar een woning in Hippolytushoef gelokt, voor een afspraak die hij online maakt met een prostituee. Bij binnenkomst wordt hij door de vrouw uit Hoofddorp naar de vliering gebracht.

De rechtbank in Alkmaar veroordeelde de Heerhugowaarder tot een celstraf van drie jaar. De vrouw (destijds 18 jaar) krijgt 18 maanden, waarvan één jaar voorwaardelijk. Ook moeten zijn bijna 20.00 euro betalen aan het slachtoffer.

Man (34) mishandeld en beroofd in huis Hippolytushoef, tien man aangehouden

Uiteindelijk wordt hij anderhalf uur lang in de woning vastgehouden en moet zijn adresgegevens en een geldbedrag overdragen. Het slachtoffer wordt daarbij gedwongen om mee te werken aan een video-opname, waarin hij moet verklaren dat hij een seksafspraak heeft gemaakt met een minderjarig meisje.

Om de verspreiding van het materiaal te voorkomen, moet het slachtoffer na zijn vrijlating geld overmaken. In plaats daarvan zoekt hij hulp bij de politie. "Dat de video desondanks in de openbaarheid kwam, heeft grote gevolgen gehad voor het slachtoffer", aldus de rechter.

'Prostituee besteld'

Tijdens de zitting verklaarden de daders dat het slachtoffer de aanstichter was van de gebeurtenissen. Zij hielden stug vol dat de man uit Hippolytushoef een minderjarige prostituee had besteld en dat hij boos en dreigend werd toen zijn afspraakje ouder bleek te zijn.

De rechtbank acht hun verhaal niet geloofwaardig en stelt dat de verdachten de afpersing van tevoren hebben gepland. "Bij de uitvoering van de afpersing hebben zij bewust en nauw samengewerkt. Zij hebben zich alleen laten leiden door financiële motieven en zich niet bekommerd om de gevolgen voor het slachtoffer."

Bij de strafmaat is rekening is gehouden met de mate van betrokkenheid in het misdrijf en de persoonlijke omstandigheden van de daders.