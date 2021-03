Datalek bij ticketverkoper treft 8.000 klanten bij het Zuiderzeemuseum

Het gaat niet om het systeem dat standaard wordt gebruikt voor de verkoop van tickets. Dit systeem is twee keer gebruikt voor het evenement Zuiderzeelicht. "We vinden het erg vervelend dat dit is gebeurd. Al valt het bij ons, vergeleken met andere organisaties nog mee", aldus de woordvoerder.

Mogelijk ook bankgegevens

In het geval van het Zuiderzeemuseum zijn namen, e-mailadressen, postcodes en bankrekeningnummers gelekt. "Het gaat bij ons niet om hele adressen. En ook is het niet mogelijk om wat te doen met de rekeningnummers. Wel kunnen de gegevens gebruikt worden om via phishing alsnog bankgegevens of andere gegevens te bemachtigen."

In overleg zijn alle getroffen klanten vandaag via Ticketcounter geïnformeerd. Daar staat onder meer: "Wij benadrukken dat het Zuiderzeemuseum, Ticketcounter of uw eigen bank nooit telefonisch, per mail, per app, of op welke andere wijze dan ook zal vragen om pincodes en persoonlijke inloggegevens. Of om overboekingen tussen bankrekeningen of andere vertrouwelijke financiële handelingen uit te voeren."

Datalek door menselijke fout

Bij het datalek zijn in totaal gegevens van zo'n 1,5 miljoen mensen openbaar geworden. Volgen Ticketcounter gaat het om een menselijke fout. Een back-up met persoonsgegevens blijkt maandenlang (tussen augustus 2020 en eind februari 2021) openbaar te zijn geweest. Er is melding van gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Welke instanties in West-Friesland nog meer zijn getroffen, is onduidelijk. Meer informatie over het datalek is hier te vinden.