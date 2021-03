Ridouan Taghi in Bunker Osdorp: "Vooralsnog niks te melden"

AMSTERDAM - In de Bunker in Osdorp is het megaproces "Marengo" vanmorgen iets voor half tien van start gegaan. Hoofdverdachte Ridouan Taghi heeft kort het woord genomen en gezegd dat hij "vooralsnog niets te melden heeft". Een aantal mede-verdachten heeft wel gereageerd op de verdenkingen.

De rechtszaal is volledig gevuld met verdachten. Zestien in totaal. Een aantal van hen werd de afgelopen uren onder zware beveiliging aangevoerd bij de Bunker. Zwaarbewapende agenten houden de omgeving in de gaten. Onder meer met een helikopter en een drone. Alle ogen zijn vandaag gericht op Ridouan Taghi, hoofdverdachte in het proces. Hij zit helemaal voorin de zaal, op de eerste rij voor de drie rechters. Taghi is voor journalisten, die het proces via een video-verbinding volgen, moeilijk te zien. Hij draagt een grijze hoodi en zit naast zijn advocaat Inez Weski. Links van hem zitten twee officieren van justitie. De zaak zou eigenlijk worden behandeld door drie aanklagers, maar één van hen is thuisgebleven vanwege verkoudheidsklachten. Achter Taghi nog drie rijen met verdachten, hun advocaten en beveiligers. De officieren van justitie houden aan het begin van de zitting de aanklachten voor.

Het proces, dat tot diep in 2022 zal duren, behelst 6 voltooiden moorden, 4 pogingen tot moord, 4 keer voorbereidingshandelingen gericht op moord en voorbereidingshandelingen voor een aanslag met een raketwerper op een spyshop. De misdrijven hebben plaatsgevonden in een tijdsbestek van 1,5 jaar: tussen begin september 2015 en begin januari 2017. "Achter elk van deze feiten schuilt verdriet en gemis. Nabestaanden zijn hun geliefde, broer, zoon of neef verloren. Vandaag, bij de start van de inhoudelijke behandeling, is ook een moment om daar bij stil te staan", memoreert één van de officieren.

Eén van de moorden die in Amsterdam is gepleegd is die op "Appie" Belhadj bij de flat Kikkenstein in Zuidoost op 9 mei 2016. Ook de moord op de Amsterdamse ex-crimineel en misdaadblogger Martin Kok maakt deel uit van het proces. Hij werd in december 2016 doodgeschoten in zijn auto op het parkeerterrein van een seksclub in Laren. Hij ontsnapte eerder aan de dood nadat hij zelf een explosief onder zijn auto ontdekte in Amstelveen. Justitie ziet in Taghi het hoofd van de criminele organisatie die zich bezighield met moorden. Hij krijgt vanmorgen de gelegenheid om op de aantijgingen te reageren, maar kiest ervoor om dat vandaag nog niet te doen. "Vooralsnog heb ik nog niks te melden", reageert hij. Sommige medeverdachten reageren wel op de verdenkingen.

Het proces kent ook een kroongetuige: Nabil B. Hij zit vandaag in een getuigencabine met zijn twee advocaten. Hij is daarmee afgeschermd van andere verdachten, maar wel zichtbaar voor de rechtbank. Door de verklaringen van B. is de zaak tegen de criminele organisatie in een stroomversnelling gekomen. B. wijst Taghi aan als hoofd van de organisatie. "Ik sta volledig achter mijn verklaringen en ik heb op dit moment niks anders te verklaren", zegt B. vanmorgen. Amper een week nadat bekend werd dat B. een deal had gesloten met justitie werd zijn onschuldige broer vermoord in zijn bedrijf op de NDSM-werf in Noord. En in september 2019 werd de advocaat die B. bijstond in dit proces, Derk Wiersum, voor zijn woning in Buitenveldert doodgeschoten. Deze twee moorden maken vooralsnog geen deel uit van het Marengo-proces. Verdachte Mohammed R. is iets spraakzamer. "Ik vind het afschuwelijk. Ik heb niets met moorden of een criminele organisatie te maken. Ik vind het ook verschrikkelijk dat de kroongetuige altijd geloofd wordt. Ik moet 'hangen', daar zullen de officieren alles aan doen. Ik ben echt geen heilige en ik heb zeker dingen gedaan die niet mogen." "Ik vorm geen gevaar voor de maatschappij. Ik vraag u rechtbank mij een eerlijke kans te geven. Ik weet dat ik 100-0 achtersta en dat het publiek mij al veroordeeld heeft, maar dat interesseert mij niets. Ik zal blijven strijden voor mijn vrijheid", aldus Mohammed R.

Hij is de broer van Saïd R., die wordt gezien als rechterhand van Ridouan Taghi. Saïd werd begin vorig jaar opgepakt in een appartementencomplex in de Colombiaanse stad Medellín, waar hij ondergedoken zat. Nederland wacht nog op zijn overlevering. De zaak gaat vanmiddag verder. De eerstvolgende zitting vindt plaats op 7 april.