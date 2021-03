'Bezoekregeling' voor Bloesempark in Amsterdamse Bos moet coronadrukte voorkomen

AMSTELVEEN - Strenge maatregelen moeten voorkomen dat het aantal bezoekers aan het Bloesempark in het Amsterdamse Bos niet uit de hand loopt dit jaar. De bloei van Japanse kersen trekt jaarlijks duizenden bezoekers maar vorig jaar werd het te druk en hielden mensen zich niet aan de coronamaatregelen.

Om de drukte in goede banen te leiden mogen in het weekeinde niet meer dan 150 mensen in het Bloesempark aanwezig zijn. Als het heel erg druk wordt dan geldt er een maximale verblijfsduur van een half uur.

De gemeente Amstelveen en het Amsterdamse Bos verbieden de mogelijkheid om te gaan picknicken. Ook zijn er geen toiletten dit jaar. Tijdens de bloeiperiode is het park ook verboden gebied voor honden en paarden. En verder zijn uitgebreide fotoshoots voor bijvoorbeelden bruiloften niet toegestaan vanwege de crisis.

Daarnaast gelden de gebruikelijke coronamaatregelen. Zoals het anderhalve meter afstand houden en maximaal twee personen of een gezin mogen het park bezoeken. De verwachting is dat de eerste Japanse bloesems volgende week in bloei zijn te bewonderen.