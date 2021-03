Tweede Gooise coronavaccinatiestraat gaat volgende week open

De opbouw van de vaccinatiestraat aan de Vreelandseweg is al een maand aan de gang. Het zou volgens het oorspronkelijke plan twee weken geleden al open zijn, maar de opbouw duurde langer dan verwacht.

De komst van de vaccinatiestraat betekent dat de Gooise GGD vanaf volgende week de vaccinatiecapaciteit kan verdubbelen. Nu heeft de GGD alleen nog een vaccinatielocatie in Huizen. Daar worden per dag zo'n 800 vaccinaties gezet.

De nieuwe vaccinatielocatie is net zo groot als die in Huizen en kent straks ook acht 'priklijnen'. Dat betekent dat er ook in Hilversum 800 coronavaccins per dag gegeven kunnen worden. Dat zet het totaal op 1.600 coronavaccins per dag in de regio, al hangt het wel af van de aanvoer van de coronavaccins of de GGD dat aantal elke dag ook haalt.

Nog meer capaciteit

De GGD werkt achter de schermen nu nog aan de komst van een derde vaccinatielocatie, op een terrein in Muiden. De gesprekken daarover lopen nog. Als alles volgens plan verloopt gaat die locatie uiterlijk begin mei open. Ook in Muiden hoopt de GGD te beginnen met 800 prikken per dag.

De GGD streeft er naar om de vaccinatiecapaciteit op de verschillende locaties ook verder op te voeren de komende tijd. De 2.400 prikken per dag die op drie locaties gezet kunnen worden, moeten worden opgehoogd naar 3.600 prikken per dag. De GGD wil dat bewerkstelligen door meer prikken per uur te zetten door meer 'priklijnen' te maken. Daarnaast zou het kunnen dat locaties langer open gaan.