Mexicaanse voetballers eerste betalende passagiers van Boeing 737 MAX op Schiphol

SCHIPHOL - TUI Nederland heeft vannacht voor het eerst sinds maart 2019 weer passagiers vervoerd in de Boeing 737 MAX. Alle Boeing MAX-vliegtuigen hebben wereldwijd bijna twee jaar stil moeten staan, na twee dodelijke crashes in Indonesië en Ethiopië. Het Nederlandse toestel werd gecharterd door het nationale voetbalteam van Mexico en vloog van Schiphol naar Cardiff.

Na bijna twee jaar kan de Boeing 737 MAX weer veilig de lucht. De eerste commerciële vluchten met passagiers vonden in Brazilië, de Verenigde Staten en Canada plaats. In Nederland heeft TUI Fly, hier momenteel de enige gebruiker van het vliegtuigtype, vorige week met twee van de drie MAX-en geslaagde testvluchten uitgevoerd. Vannacht kon er voor het eerst commercieel mee worden gevlogen.

Het vliegverbod voor de Boeing 737 MAX is onlangs na internationale goedkeuring opgeheven. Boeing heeft onder andere de software van het vliegtuig moeten aanpassen. Door een fout in een sensor werden twee MAX-toestellen van het Indonesische Lion Air en Ethiopian Airlines tijdens het opstijgen naar beneden geforceerd. Geen van de inzittenden overleefden de crashes.

Mexicaans voetbalelftal

Een woordvoerder van TUI Nederland laat NH Nieuws weten dat de Boeing 737 MAX vannacht werd gecharterd door het nationale voetbalelftal van Mexico, dat zaterdag in Cardiff een vriendschappelijke wedstrijd tegen Wales zal spelen. Het voetbalteam was met een andere maatschappij van Mexico naar Schiphol gevlogen en is daar overgestapt op de MAX voor de vlucht naar Cardiff. Het toestel vloog dezelfde nacht weer leeg terug naar Schiphol.

Nog geen vakantievluchten

Wanneer TUI Fly ook vakantievluchten kan uitvoeren met de Boeing 737 MAX is niet bekend. Zolang er een negatief reisadvies voor heel de wereld geldt, zullen Nederlandse reisorganisaties geen buitenlandse pakketreizen aanbieden. Dat advies loopt tot half april, maar kan worden verlengd door het demissionaire kabinet. Morgen zullen premier Rutte en minister De Jonge (Volksgezondheid) weer een persconferentie geven.