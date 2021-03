Huizenprijzen stijgen in recordtempo: "Wennen aan tussenwoningen boven het miljoen"

HAARLEM - De huizenprijzen stegen in bijna twintig jaar niet zo hard. Koopwoningen waren vorige maand gemiddeld 10,4 procent duurder dan in februari een jaar eerder. Dat blijkt vandaag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster.

De gemiddelde verkoopprijs van een koopwoning is in 2020 toegenomen tot 334 duizend euro. De prijs was traditioneel het hoogst in Bloemendaal met een gemiddelde verkoopprijs van ruim 863 duizend euro.

Uit gegevens van het CBS blijkt dat Haarlem en omgeving een soort Goudkust aan het worden is. De gemiddelde huizenprijs in bijvoorbeeld Zandvoort steeg in een jaar tijd meer dan 50.000 euro naar 459.745 euro. In Haarlem nam de waarde toe met gemiddeld 30.000 euro en in Bloemendaal kruipt de gemiddelde waarde met 32.000 euro langzaamaan richting de miljoen euro (nu 863.297 euro).

Waardestijging

De woningmarkt kende in 2016 ook in Kennemerland een dipje. De gemiddelde woningprijzen zijn sindsdien explosief gestegen. In Bloemendaal konden de eigenaren zich rijk rekenen met een gemiddelde waardestijging van ruim een kwart miljoen euro in vijf tijd sinds 2015. In Zandvoort kwam er in die periode bijna twee ton aan waarde bij.

Volgens makelaar Jan van Son moeten we er aan gaan wennen dat het meer regel dan uitzondering is dat tussenwoningen in deze regio meer dan één miljoen euro gaan kosten. "Het zijn onzinnige prijzen die heel slecht zijn voor de doorstroming. Ik denk dat de stijging van de huizenprijzen in deze regio altijd zo door blijven gaan zolang de rente laag blijft."

De dupe

Volgens Van Son, regionaal bestuurslid van de NVM, zijn het vooral de jongeren die de dupe zijn van de woningmarkt. "De jeugd kan niet huren en niet kopen. De politiek moet daar echt een oplossing voor gaan verzinnen. Anders moet de jeugd massaal de regio uit."

Corona heeft volgens Van Son alleen maar een extra impuls gegeven aan de stijgende woningprijzen. "De aanzuigende werking vanuit Amsterdam op deze regio is alleen maar groter geworden. Mensen die daar met kinderen op een flatje wonen worden gek van het op elkaar zitten en willen de ruimte opzoeken en die hopen ze hier te vinden."