De Peiling: een huis kopen is voor mij onbetaalbaar

"Van een coronadip lijkt op de woningmarkt absoluut geen sprake, zegt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen tegen het ANP. De pandemie heeft mogelijk zelfs nog voor een extra stijging van de huizenprijzen gezorgd. Doordat mensen vorig jaar bijvoorbeeld niet op vakantie konden, hebben zij meer geld gespaard", zegt Peter Hein van Mulligen tegen de NOS.

Krapte woningmarkt

41.387 woningen zijn gewisseld van eigenaar in de eerste twee maanden van 2021. Dat is 26 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Er is sprake van een grote krapte op de woningmarkt. Het aantal huizen dat te koop staat is geslonken, terwijl er veel mensen op zoek zijn naar een nieuw huis. De hypotheekrentes zijn lager dan ooit waardoor kopers flink tegen elkaar op bieden en het voor starters veel moeite kost om een huis te bemachtigen.