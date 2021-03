Circuitdirecteur hoopvol over Formule 1 dit jaar: "Wij gaan verder met organiseren"

Het had een knalfeest moeten worden afgelopen zomer: de Formule 1. Maar de terugkeer ging helaas niet door op 3 mei 2020. De datum waarop het nu moet gebeuren is op 5 september 2021. Hoewel er veel beperkingen zijn door corona, gaat circuitdirecteur Robert van Overdijk volgens de NOS ervan uit dat het racespektakel dit jaar wel naar Zandvoort komt. "Wij gaan gewoon verder met organiseren alsof er 104.000 man per dag op het circuit zijn."

John Dalhuijsen

Het is dan wel belangrijk dat alle betalende bezoekers de grand prix kunnen bijwonen. "We hebben dit evenement voor elkaar gekregen dankzij kopers van kaarten en sponsoren die hun nek hebben uitgestoken", zegt Van Overdijk. Steun van de overheid kreeg hij niet. Financiële steun "We moesten het zelf oplossen, maar dat betekent dat we afhankelijk zijn van die inkomsten om een race van deze omvang te kunnen organiseren. Op het moment dat we geen hulp krijgen, is het alles of niets." Het organiseren van de race met een kwart van de beschikbare capaciteit kan niet zonder steun, zegt Van Overdijk. "Zonder hulp kunnen we niet met 25.000 man per dag rijden. Ergens zal er dan hulp vandaan moeten komen, vanuit de overheid of de FOM [het management van de Formule 1, red.]." Steun van de overheid is niet realistisch, weet ook Van Overdijk. Maar hij denkt wel dat de FOM de organisatie van Zandvoort financieel ondersteunt mochten de tribunes niet vol kunnen zitten door de coronamaatregelen. "Als zij dolgraag in Nederland willen rijden, moet je daarmee het gesprek aangaan."

