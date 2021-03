Woning van historicus Bouras 'geobserveerd door Vizier op Links': "Intimiderend"

AMSTERDAM - Op de voordeur van het huis van historicus Nadia Bouras is een sticker geplakt, afkomstig van het platform Vizier op Links, waarbij ze wordt gewaarschuwd dat ze in de gaten wordt gehouden. Bouras gaat aangifte doen tegen het platform. "Wat mij betreft is hier een duidelijke grens overschreden", aldus Nadia Bouras.

Op de website van Vizier op Links schrijft het platform zich te richten op links activisme. "Wij zetten ons in om deze hegemonie te ontmaskeren en te doorbreken en ontzien daarbij niemand. Rechters, studenten, officieren, ambtenaren, docenten, journalisten, politici, bestuurders, vakbondsleden en alle overige maatschappelijke bloedgroepen”, valt er te lezen.

"Toen ik het zag kreeg ik meteen trillende benen en raakte ik in paniek", vertelt Bouras. "De boodschap is we weten waar je woont en we houden je in de gaten. Het voelt zo intimiderend." Ze weet niet wanneer de sticker is opgeplakt. “Het moet gisteren of vannacht zijn gebeurd." Bouras ziet de sticker als onderdeel van de opmars van een radicaal-rechts gedachtegoed. Ze denkt dat de aanleiding dan ook simpel is: "Ik val in verschillende hokjes, ik ben docent, uitgesproken tegen racisme en ben een vrouw met een migratie achtergrond."

Aangifte

Bouras gaat aangifte doen vanwege de opgeplakte sticker. Ook is de wijkagent bij haar thuis geweest. "We hebben alles samen doorgenomen. Hij heeft wel al laten weten dat de tekst niet strafbaar is op de sticker". Toch gaat Bouras morgen aangifte doen bij de politie. Dat Nadia Bouras is geschrokken van de actie blijkt toen ze zojuist haar vuilnis op straat zette. "Ik heb net de vuilnis weggebracht, dan kijk ik toch of ik raar figuur zie."

Ook Amsterdammer Yuri Veerman, die een poster met het silhouet van Baudet maakte, meldt op Twitter dat er stickers van Vizier op Links op zijn woning zijn geplakt. "Dit is regelrechte intimidatie", schrijft hij op Twitter.