Basisschool voor tweede keer in korte tijd bekogeld door vandalen: "Het is echt stom"

VENHUIZEN - "De eerste keer is jammer, de tweede keer wordt het vervelend", vertelt directeur Ingrid Van Heezen van basisschool 't Padland aan NH Nieuws. Vannacht zijn voor de tweede keer in twee maanden de ruiten van de school vernield.

Gisteravond om 19.30 uur was er nog iemand op school, er was toen nog niets aan de hand. Vanmorgen werd Van Heezen ingelicht: "Het is echt balen", vertelt ze over de vernieling. "Het is zinloos, zonde van het geld en gewoon stom." Van buurtbewoners hoorde de directeur dat er misschien rond 4.30 uur a 5.00 uur herrie was gehoord, maar wie het gedaan heeft weet ze niet.

Op 23 januari werd de school ook bekogeld en sneuvelden er twee ramen. Wat er toen gegooid was, werd niet meteen duidelijk. Dat was vanmorgen wel anders. "We vonden vijf bakstenen en nog wat kleinere stenen waarmee gegooid is. Ze hebben zo hard gesmeten dat er een raam gesprongen is. Je had zo naar binnen gekund", vertelt Van Heezen. "De bakstenen bleken van iemand uit de buurt te zijn, ze lagen buiten."

