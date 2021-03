Corona zorgt voor meer huisdieren bij Dierenopvang Amsterdam

AMSTERDAM - Dierenopvang Amsterdam ziet een stijgende lijn in het aantal aanmeldingen en plaatsingen van huisdieren in de opvang. De huisdieren worden mishandeld door baasjes die gefrustreerd zijn geraakt door de lockdown of worden verwaarloosd door eigenaren die in sociaal isolement terecht zijn gekomen.

Een aantal maanden geleden was het dankzij de lockdown een stuk rustiger in de dierenopvang. Veel mensen namen in deze periode een huisdier of kochten een huisdier via een broodfokker of Marktplaats. Maar inmiddels is er een stijging te zien van het aantal verwaarloosde of onhandelbare huisdieren die bij de Dierenopvang Amsterdam worden aangemeld.

Hondenverzorger bij de Dierenopvang Amsterdam, Renée Krommedijk ziet veel gevallen voorbij komen. "Zo hebben we nu een tijdje hond Joe die tijdenlang met de ketting aan de verwarmingsbuis vastzat. Zijn baasje was een oudere vrouw die alleen thuis woonde en ziek werd. Ze kwam in deze tijd dus helemaal niet meer buiten." Renée loopt langs de honden in het hondenverblijf. "De sociale controle is nu natuurlijk door Corona veel minder goed mogelijk. We hadden die mevrouw veel eerder willen helpen."