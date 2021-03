Eendenman Cor beheert de muskuseenden: "We hadden het aardig voor elkaar"

Cor heeft zich 2,5 jaar geleden het lot van de muskuseenden in zijn dorp aangetrokken. Er waren er veel te veel en ze zorgden voor veel overlast. Hij bedacht een plan om dat onder controle te krijgen. De gemeente ging akkoord en sindsdien is hij de vrijwillige eendenbeheerder van Oostzaan. De muskuseend is het symbool van Oostzaan. De eieren werden vroeger gebruikt voor het maken van beschuit van Verkade.

Elke dag staat Cor om vijf uur 's ochtends op om een eerste ronde te maken. Hij voert de muskuseenden op plekken waar ze niemand tot last zijn. Hij haalt eieren weg uit nesten om de populatie te regelen en heeft een speciale opvang buiten het dorp voor zieke eenden. 's Avonds om tien uur is zijn laatste ritje. "Ik heb genoeg aan vijf uur slaap", zegt Cor. Die overdag werkt als klusjesman bij de plaatselijke woningbouwvereniging.

Buurtbewoners

Cor's plan werkte, maar de laatste tijd zit de klad erin. Bij een grasveldje aan een sloot probeert Cor twee muskuseenden te lokken met zaad. "Kom maar, kom maar", roept hij, maar ze geven geen sjoege. Ze zijn al verzadigd, want hebben voedsel gekregen van bewoners in de buurt. "Dat is op zich niet erg", zegt Cor, "als dat hier op het gras gebeurt bij de waterkant. Maar het punt is dat ze de straat oversteken naar de huizen." Aan de overkant staat in een voortuin een grote voederbak met zaad. De muskuseend weet die bak feilloos te vinden.

