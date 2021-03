Burgemeester Van Zuijlen gaat vanaf morgen weer aan het werk: 'Mijn lijf is schoon'

Eind oktober maakte de burgemeester bekend dat hij kanker had. Hij bleef positief en dacht niet aan stoppen met werken. "Ik ben vastbesloten om 100 te worden. Met heerlijke mensen om mij heen; thuis èn in het werk."

Van Zuijlen laat weten veel berichtjes, kaarten, brieven, boeketten, ballonnen, fruit en lekkers te hebben ontvangen de afgelopen maanden. "Als het wel eens moeilijk was, dan viel er weer een kaart in de bus of stond er iemand op de stoep met een prachtig boeket. Geloof maar dat dat helpt! Hartverwarmend. Dank aan alle afzenders."

In een bericht op Facebook laat Van Zuijlen weten dat hij weer aan de slag kan: "Heel blij met de constatering van de artsen dat mijn lijf na de ingrepen schoon is", schrijft hij. "Blij dat ik weer kan gaan doen wat ik zo graag doe."

