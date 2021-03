Toekomst politiehondenclub Beverwijk op losse schroeven: "Zwarte wolk boven vereniging"

Willem van Aken, voorzitter van P.D.C. Tussenwijck, arriveert zondagochtend in alle vroegte op de hondenclub in Beverwijk. Aan zijn zijde kwispelt Robbie, een politiehond in opleiding met als eindbestemming de veiligheidsdienst in Finland. Vrolijk is hij allerminst: "Er hangt een zwarte wolk boven de toekomst van de club", vertelt hij.

"We komen er met de nieuwe landgoedeigenaar niet uit om een huurovereenkomst te sluiten, dus houdt het hier op deze plek gewoon op. Ongelooflijk jammer, want ik spreek ook namens tien andere leden. En zelf loop ik hier al zo'n 33 jaar rond", aldus de voorzitter.

Hondenclub met geschiedenis

Tussenwijck is niet zomaar een hondenclub. Al 45 jaar worden in de oksel van het natuurgebied Westerhout drie keer per week honden opgeleid, die uitwaaieren over veiligheidsdiensten overal ter wereld. Er zijn op de club momenteel tien hondentrainers actief. De een met als doel 'de beste hond te leveren', de ander voor plezier, uitdaging en vermaak.

