Bloemencorso viert de lente met bosjes tulpen voor dappere Haarlemmers

En daarom ontvangen een paar honderd inwoners van de gemeenten tussen Noordwijk en Haarlem een bosje tulpen, omdat ze het verdienen om in het zonnetje te worden gezet. Ze werden de afgelopen weken door familie, vrienden en bekenden genomineerd.

In Haarlem worden zondag 75 bossen tulpen uitgereikt door vrijwilligers en onder hen is ook Wim Kok. Hij reikt in Schalkwijk de bloemen uit en één bosje is namens hemzelf. "Ik heb mijn buurvrouw Lenie genomineerd, omdat ze zo goed voor haar man zorgt die Alzheimer heeft. Dat doet ze met heel veel wijsheid, plezier en ze blijft altijd opgewekt."