Docent Calandlyceum op non-actief na uitspraak over "klote-Marokkaantjes"

Het schoolbestuur van het Calandlyceum in Nieuw-West is een onderzoek naar een docent gestart. Aan het einde van een online les zou de man tegen zijn vrouw hebben gezegd: "Ik ben bijna klaar met die klote-Marokkaantjes." Hij had niet door dat zijn microfoon nog aanstond en dat de leerlingen hoorden wat hij zei.

Het incident vond vorige week plaats, bevestigt de directie van de school. "Wij keuren de opmerking absoluut af en betreuren dit", laat directeur Wendelien Hoedemaker in een reactie weten aan AT5. "Wij staan als school voor inclusie en voor gelijkwaardigheid. Daar past dit totaal niet bij."

Sancties

"Ik zal sancties niet schuwen en ik zal passende maatregelen nemen", zegt Hoedemaker. "Wat die sancties zullen inhouden, besluiten we naar aanleiding van de resultaten van het interne onderzoek", aldus de directeur. Zolang het onderzoek loopt zal de docent geen les geven.

Het bestuur heeft inmiddels aan alle ouders, leerlingen en medewerkers van de school een bericht gestuurd over het incident. "We zullen, mede naar aanleiding van dit incident, de dialoog op school intensiveren en juist nu deze ingewikkelde en ongemakkelijke gesprekken aangaan met de leerlingen, docenten en ouders", aldus de directie.



Op sociale media doet een mail de ronde die de docent aan zijn collega's zou hebben gestuurd. In deze mail zegt hij zich voor het incident te schamen. Of deze mail daadwerkelijk van de docent komt, wil Hoedemaker niet zeggen.