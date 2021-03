Nog altijd schrijnende verhalen van financiële uitbuiting van ouderen

Kwetsbare ouderen worden nog te makkelijk slachtoffer van financiële mishandeling. De overheid gaat uit van minimaal 30.000 gevallen per jaar. Maar volgens deskundigen ligt dit aantal veel hoger. Omdat ouderen bang zijn, zich schamen of afhankelijk zijn van de misbruikpleger, melden ze het niet. Zo laat Zembla weten in recent onderzoek hiernaar. Willem Bakker van Stichting Ouderennetwerk West-Friesland kent genoeg schrijnende verhalen, vertelt hij op WEEFF Radio.

Rechtenvrij

"Als er niet goed naar de signalen wordt geluisterd kunnen deze mensen hun gang blijven gaan." Een van die signalen is gek genoeg de koelkast. "Een misbruikpleger zal heel zuinig zijn met spullen aanleveren. Als je ziet dat er bijna niets in een koelkast staat is dat een signaal", vertelt Willem Bakker. Zorginstellingen zijn vaak in staat dit soort signalen op te pikken. Maar er ligt ook een controlemogelijkheid voor banken, aldus Bakker. Beluister onderstaand het complete interview met Willem Bakker op WEEFF Radio.

Wethouder Van der Ven van de gemeente Hoorn laat weten dat via het landelijke actieprogramma Veilig Thuis wordt opgetreden tegen ouderenmishandeling, waar ook financiele uitbuiting toe wordt gerekend. Veilig Thuis werkt hierbij samen met lokale teams, financiele instellingen en zorginstanties. Aandachtsfunctionarissen bij zorginstanties functioneren hierbij als verbindende factor. Leren signaleren Het signaleren van ouderenmishandeling is onderdeel van trainingen die sinds enige tijd in Westfries verband worden gegeven. Van der Ven:"Aan de trainingen in maart hebben 250 mensen aan meegedaan. Van onder meer ouderenorganisaties, verzorgingshuizen en verpleeghuizen." Ook mantelzorgers en vrijwilligersorganisaties kunnen aan deze trainingen deelnemen. Bekijk onderstaand het video interview van WEEFF Radio met wethouder Marjon van der Ven.