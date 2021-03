Museumplein en omgeving weer aangewezen als veiligheidsrisicogebied

AMSTERDAM - Het Museumplein en de straten rondom het plein zijn vandaag opnieuw aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat betekent onder meer dat de politie de mogelijkheid heeft om in het gebied preventief te fouilleren.

De driehoek (burgemeester, de politie en justitie) heeft dit besloten omdat er aanwijzingen zijn dat mensen met wapens naar het plein willen komen. Ook gisteren werden het plein en omgeving aangewezen als risicogebied. Dat weerhield de demonstranten, die protesteerden tegen de coronaregels, er niet van om er in groten getale heen te komen.

58 aanhoudingen

De politie trad op nadat de betogers op het plein waren gewaarschuwd dat het protest opnieuw niet voldeed aan de coronamaatregelen en dat het niet daar gehouden mocht worden. "De groep volgde herhaalde waarschuwingen van de politie om te vertrekken niet op", aldus de gemeente. Uiteindelijk werd het waterkanon ingezet om de betogers in beweging te krijgen. In totaal werden 58 mensen aangehouden. Al weken komen demonstranten in het weekend naar het Museumplein om tegen de maatregelen te demonstreren.

Er zijn vandaag ook twee demonstraties die wel door mogen gaan. In het Westerpark wordt een antiracisme-protest georganiseerd, op het Arenapark komen mensen bijeen om te demonstreren tegen burgemeester Halsema. Bij beide protesten zijn maximaal vijfhonderd deelnemers toegestaan, die zich aan de coronamaatregelen dienen te houden.