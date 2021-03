Opnieuw woning beschoten in Dijkmanshuizenstraat in Noord

AMSTERDAM - Op een woning in de Dijkmanshuizenstraat in Noord zijn vanavond een of meerdere schoten gelost. De politie heeft een verdachte aangehouden. Niemand raakte gewond.

De politie werd rond 20.15 uur gealarmeerd over de schietpartij. Via Burgernet werd gezocht naar een man van 18 tot 22 jaar. Hij is ongeveer 1,80 meter lang en draagt een zwarte jas en een zwarte broek. Hij ging er vandoor op een herenfiets met een rekje. Kort daarna is in de omgeving een verdachte aangehouden.

Twee nachten geleden werd er ook al op die woning geschoten. Buurtbewoners werden gisteren met een brief van de gemeente op de hoogte gesteld dat het cameratoezicht in de straat naar aanleiding van een incident opnieuw werd ingesteld. Vermoedelijk gaat het om de beschieting van twee nachten geleden.

Afgelopen oktober stelde burgemeester Femke Halsema in de straat ook cameratoezicht in, nadat een woning was beschoten en er twee explosies hadden plaatsgevonden. Dat cameratoezicht werd afgelopen januari stopgezet. In verband met die explosie werd toen een 18-jarige Amsterdammer aangehouden.