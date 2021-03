Handballers Aalsmeer behouden koppositie dankzij sterke tweede helft

PANNINGEN - De handballers van Aalsmeer blijven het goed doen in de HandbalNL League. Zaterdagmiddag werd er met 28-24 gewonnen van Bevo, waardoor de Noord-Hollanders bovenaan staan na vijf wedstrijden.

Bij rust zag het er nog niet naar uit dat Aalsmeer zaterdag met twee punten zou terugkeren uit Limburg. Toen stond het 15-14 in het voordeel van Bevo. In de tweede helft stond Tim Bottinga op met veel goals. Aan het einde van de wedstrijd had hij elf treffers achter zijn naam staan.

Door het sterke tweede bedrijf stond er na een uur handballen 24-28 op het scorebord. De winst zorgt ervoor dat Aalsmeer koploper blijft in de competitie. Na vijf wedstrijden heeft de ploeg van trainer Bert Bouwer zeven punten. Zondag kan Lions uit Sittard ook op zeven punten komen.

Volendam staat gedeeld tweede met vijf punten uit vijf duels.