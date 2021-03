Een puzzel voor de programmeurs: wat te doen met aangeschafte concertkaartjes?

AMSTERDAM - Door corona worden evenementen, concerten en voorstellingen steeds maar uitgesteld. Veel evenementen worden zelfs uitgesteld tot ver in 2022. Programmeurs draaien overuren om alles opnieuw in te plannen. "Het is een grote puzzel."

Bij theater De Krakeling in het Westerpark is het hele seizoen van volgend jaar al volgeboekt. "Er kan echt niets meer bij," vertelt artistiek directeur Kees Blijleven. "Dus als gezelschappen nu komen en vragen of de voorstelling die nu afgelast is, volgend seizoen ingehaald kan worden is daar gewoon geen plek meer voor."

In Paradiso staat de agenda van september tot volgend jaar zomer ook propvol. Programmeur Wesley Texel heeft ook moeite met het inplannen van alle afgelaste shows. "We hebben heel veel internationale tours en we zijn afhankelijk van hoe de rest van Europa zich beweegt. Wat daar gebeurt met de festivals en evenementen, maar ook met de regelgeving rondom corona. Dat maakt alles heel onzeker om te plannen."