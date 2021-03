Korfbal: KZ haalt uit bij Groen Geel; Blauw-Wit ook met goed gevoel naar play-offs

WORMER - Dankzij een klinkende zege op Groen Geel is Koog Zaandijk tweede geworden in groep A van de Korfbal League. Zaterdagmiddag rekenden de Koogers af met de ploeg uit Wormer: 18-30. Blauw-Wit nam na rust afstand van Oost-Arnhem (21-27).

Jordi Pasma was de grote man bij KZ met negen doelpunten en meerdere rebounds. Halverwege was de marge vier in het voordeel van de bezoekers: 9-13. Na rust nam de ploeg van Dennis Doves afstand in de Groen Geel-hal. KZ maakte er in dit Noord-Hollandse onderonsje twaalf meer dan Groen Geel. Dat resulteerde in een 18-30 eindstand.

KZ neemt het als nummer twee van groep A in de play-offs op tegen de nummer drie van groep B. Dat wordt DVO of DOS'46. Zij spelen zaterdagavond hun laatste poulewedstrijd.

Blauw-Wit klopt hekkensluiter

De Amsterdammers van Blauw-Wit waren aan hun stand verplicht om groep A met een overwinning af te sluiten. Op bezoek bij hekkensluiter Oost-Arnhem lukte dat ook. Na een gelijkopgaande openingsfase nam Blauw-Wit afstand; van 3-2 naar 3-7. De thuisploeg kwam echter terug en vlak voor rust stond het 13-13. Dankzij treffers van Momo Stavenuiter en Mike van de Reep eindigde het eerste bedrijf met een marge van twee punten: 13-15.

In de tweede helft was het verzet van de Arnhemmers snel gebroken. Blauw-Wit scoorde meteen twee keer, waardoor de marge weer vier was. Oost-Arnhem kwam nog terug tot drie (21-24), maar de laatste drie punten werden gemaakt door Blauw-Wit. Van de Reep, Stavenuiter en Manon Wiegerink scoorden allen zes keer namens de Amsterdammers.

Door de winst eindigt Blauw-Wit als derde in groep A. Het treft TOP in de play-offs, de nummer twee van groep B. Er wordt gespeeld over best of 3.

PKC wint alle wedstrijden

Titelfavoriet PKC won alle tien de pouleduels en zorgde er zaterdag voor dat LDODK werd ingehaald door zowel KZ als Blauw-Wit. In Papendrecht eindigde hun treffen in 28-25.