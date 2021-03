Lespakket voor basisscholen over Bloemencorso: "Traditie gaat niet verloren"

“Deze traditie gaat niet verloren”, dat vertellen de vrijwilligers in de eerste aflevering van de vierdelige tv-serie 'De gezichten van Bloemencorso Bollenstreek'. In de serie komt onder andere Priscilla Haringsma-Rusman in beeld die een lespakket ontwikkelt om de bollencultuur levend te houden. Ze hoopt dat dit lesmateriaal volgend schooljaar gebruikt wordt op alle basisscholen in de regio. Dan bestaat het grootste lentefeest van Nederland 75 jaar.

Als klein meisje ging Priscilla Haringsma-Rusman met haar moeder bloemen steken op de praalwagens. Een traditie die binnen haar familie van generatie op generatie wordt doorgegeven en zij ook doorgeeft aan haar kinderen. “De bollencultuur is een onderdeel van ons leven”, vertelt ze. “In de dorpen waar we wonen, worden we omringd met bloemenvelden.” Lespakket Priscilla Haringsma-Rusman is niet alleen vrijwilliger bij het bloemencorso, maar ook directeur van Kindcentrum de Molenwerf in Heemstede. Als geen ander weet ze waar een lespakket voor basisscholen aan moet voldoen. “Het sluit aan bij de kerndoelen van het basisonderwijs”, legt ze uit. “We behandelen de hele bollencyclus; van het moment dat de bloembollen de grond ingaan tot het steken van de bloemen op de praalwagens. Ik vind het belangrijk dat de kinderen een stuk geschiedenis van hun streek meekrijgen, maar het gaat natuurlijk ook om de beleving. De geuren en kleuren van de bloemen, die willen we ook meegeven. Daarom mogen de leerlingen zelf bloemen steken bij de opbouw van de praalwagens.”

Priscilla Haringsma-Rusman

Toekomst Vanwege het coronavirus rijden de kleurrijke praalwagens dit jaar niet van Noorwijk naar Haarlem. Dat vindt Haringsma-Rusman jammer. “Het is een lentefeest voor jong en oud. De meeste mensen uit deze regio krijgen dit van huis uit mee, maar dat geldt niet voor iedereen. Het doel van dit lespakket is om alle kinderen te enthousiasmeren voor het Bloemencorso Bollenstreek. De jeugd is de toekomst en kan ervoor zorgen dat deze traditie blijft bestaan. Volgend jaar bestaat het 75 jaar, ik hoop dat iedereen er dan weer van kan genieten!”