Shine On van Orange Skyline is WEEFF Top Favoriet

De eerste single van de Groningse band Orange Skyline is al zes jaar oud en al in 2017 bracht de band een debuutalbum uit. Daarna werd het stil, maar nu zijn ze terug met een nieuwe single. Shine On is de nieuwe WEEFF Top Favoriet.

Still videoclip Shine On

Voordat de band van de radar verdween, speelde ze al in het voorprogramma van Kensington, bij De Wereld Draait Door en op festivals als Concert At Sea en wonnen ze een Edison. Na ruim twee jaar radiostilte keerde de band in februari terug. Ze tekende bij Sony Music en werken nu aan een tweede album, samen met JB Meijers (Common Linnets, De Dijk, Bløf). Nieuwe sound Orange Skyline is Oasisfan van het eerste uur. De broertjes Stefan en Niels van Wielen raken na het bijwonen van een Oasisconcert in 2009 geïnspireerd om zelf ook een band te beginnen. Waar de Oasisinvloeden op de eerste singles en EP nog goed terug te horen zijn, laat de band deze sound een beetje los bij het uitbrengen van het debuutalbum Things That I Hide. Dit album is wat elektronischer, wat dansbaarder. Maar de nieuwe single Shine On doet zowaar weer sterk denken aan het solowerk wat Oasisbroertje Liam Gallagher de afgelopen jaren uitbracht.

De single is een voorbode van album nummer twee. Samen met JB Meijers als producer, dook de band onder de vleugels van Sony de Wisseloord Studio’s in om deze plaat op te nemen. Shine On schept hoge verwachtingen en hoor je komende week lekker vaak op WEEFF Radio, als nieuwe WEEFF Top Favoriet. Beluister alle WEEFF Top Favorieten in onze Spotify lijst! Shine On van Orange Skyline of alle andere oud WTF’s terugluisteren? Abonneer je dan nu op onze WEEFF Top Favoriet Playlist op Spotify.