West-Friesland bestaat uit zeven gemeenten. Maar wat zeg je als iemand vraag waar je woont: in een dorp, in een stad, in een wijk? Voel jij je een West-Fries, een Stede Broecer of een echte Enkhuizer? West-Friesland heeft zo'n 70 kernen, en daarom maken we een roadtrip door West-Friesland 'Tot in de Kern'.