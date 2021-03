Centrummanager ziet plan provincie voor woningen in winkelpanden niet zitten

HILVERSUM - Als het aan de provincie Noord-Holland ligt, moeten zoveel mogelijk leegstaande winkelpanden omgebouwd worden tot woningen. Het centrum van Hilversum zou goed zijn voor 500 tot 600 woningen. Volgens centrummanager Jorine de Soet denkt de provincie hier te makkelijk over, zegt ze in het radioprogramma NH Gooi Zaterdag .

Volgens onderzoek van de provincie Noord-Holland zou het mogelijk zijn om in de provincie 9.000 tot 10.000 woningen te bouwen in leegstaande winkelpanden. Door corona wordt er zelfs uitgegaan van een mogelijke toename van 21.000 tot 27.000 woningen. Naast de extra woningen in Hilversum zou het centrum van Bussum ook goed zijn voor 150 tot 200 woningen.

Recreatief winkelen

Hoewel volgens De Soet de gedachte van de provincie wel degelijk logisch is, ziet ze de komst van woningen in het winkelcentrum van Hilversum niet zitten. Woningen tussen de winkels plaatsen, zou het patroon van de winkelstraat namelijk teveel onderbreken. "In het recreatief winkelen willen wij alleen aaneengesloten winkelgrond hebben. Dat is een commerciële overweging."

Boven de winkels woningen plaatsen zou volgens De Soet wel een optie zijn. "Dat zou een mogelijkheid zijn, met de entree bijvoorbeeld aan de achterkant. Maar dat hangt ervan af of het financieel aantrekkelijk is." Maar weinig ontwikkelaars zouden interesse hebben om een winkelpand op te kopen en om daarboven woningen te realiseren. "Die zijn op een hand te tellen", aldus De Soet.

Huur omlaag

Ook zou volgens De Soet de plannen van de provincie betekenen dat de huren ook omlaag moeten. "Het doel is namelijk om mensen vanuit de randen van de stad naar het centrum te trekken." Daar moeten de eigenaren van de panden wel bereid toe zijn. "Het is dus niet zo makkelijk als de provincie zegt. De realiteit is veel weerbarstiger."

Luister naar het hele interview via deze link.