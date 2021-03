Pastoor Johannes verhuist naar 17e-eeuwse 'verborgen' schuilkerk

KROMMENIE - Overal staan verhuisdozen, ruikt het naar verf en moeten de gordijnen nog worden opgehangen. De 44-jarige Johannes van Riessen heeft voor het eerst geslapen in zijn nieuwe onderkomen: een schuilkerk uit het begin van de 17e eeuw. Hij is de nieuwe pastoor van de kleine Oud-Katholieke Kerk in Krommenie.

Kort geleden is Johannes tot diaken gewijd door de bisschop van Haarlem. De oud-katholieke kerk is in Nederland een kleine geloofsbeweging. Ze keerden zich tegen Rome en de onfeilbaarheid van de paus en begonnen een eigen katholiek geloof. Priesters mogen trouwen en ook homo-seksuele relaties zijn geen punt, in tegenstelling tot het rooms-katholieke geloof.

Het is pas Johannes eerste parochie, want de theologie is een late roeping. Gelovig opgevoed en als puber ook wel gedachten gehad om priester te worden, koos hij na het gymnasium toch voor een studie Nederlands. "Het voelde op mijn achttiende nog niet goed. Dat kwam pas veel later."

In Krommenie zijn er maar 75 leden, die met gemak allen in de kerk passen. "Ik hoop dat we de komende jaren groeien. Dat zou het mooiste zijn", zegt Johannes.

Goed verborgen geheim

De kerk in het achterhuis is een prachtige schuilkerk die ooit een hooischuur moet zijn geweest. Johannes trekt nu in het voorhuis, de oude boerderij, in het midden is een oude bibliotheek ingericht. "Ik sprak gisteren met mensen op straat en die hadden geen idee dat er een kerk achter de typisch Zaanse gevel zit, ook al wonen ze hier al tientallen jaren", vertelt Johannes in zijn woonkamer aan de straatkant.

"Een goed verborgen geheim dus, maar ik hoop echt dat mensen hier naartoe komen. Het is prachtig." En dat is zeker niet gelogen, met een prachtige houten preekstoel, houten pilaren en een fraai orgel.

Telefonisch

Johannes hoopt dat hij snel een dienst kan leiden, want door de corona zit dat er al lang niet meer in. Het contact met de leden is op dit moment vooral telefonisch. "Een beetje ongemakkelijk als je iemand nog niet kent", zegt Johannes. "Maar ik merk wel dat het toch erg op prijs wordt gesteld."

Johannes is ook leraar Nederlands in Heemstede en blijft dat drie dagen in de week doen. Zijn leerlingen keken er wel van op toen hij ook pastoor werd. "Ze kunnen wel waarderen dat ik mijn hart volg."