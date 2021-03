Officieel: geen buitenlandse fans welkom bij Olympische Spelen

TOKIO - Noord-Hollandse sportliefhebbers zullen de Olympische Spelen dit jaar echt voor de televisie moeten volgen. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en het Japanse organisatiecomité maakten zaterdag bekend dat buitenlandse fans niet welkom zijn in Tokio later dit jaar.

"Olympische en Paralympische Spelen zonder internationaal publiek, je kan het je bijna niet voorstellen", reageert Anneke van Zanen-Nieberg, voorzitter van NOC*NSF. "Geen familie, vrienden of supporters van TeamNL bij hun wedstrijden, wat een tegenvaller is dat. Wel begrijpelijk, wereldwijd blijven de cijfers op en neer gaan en de Japanse overheid is zeer bezorgd over de mogelijke import van het virus met zijn wereldwijde varianten tijdens de Olympische en Paralympische Spelen."

