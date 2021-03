Honderden mensen op demonstratie Museumplein, ME grijpt in

Eerder vanmorgen liet de gemeente al weten dat het gebied dit weekend opnieuw aangewezen is als veiligheidsrisicogebied, omdat onaangekondigde demonstraties werden verwacht zoals de afgelopen weken vaker gebeurde. Het besluit geeft de politie onder andere de mogelijkheid om personen in het gebied preventief te fouilleren.

Rond 12.00 kwamen de eerste beelden binnen van demonstranten op het Museumplein. De schatting is dat dat er minimaal 250 zijn. Om half een kondigde de gemeente een noodbevel af waarin te lezen is dat het voor niemand meer toegestaan is om op het Museumplein te verblijven. Ook roepen zij op dat agressie tegen de politie niet wordt getolereerd.



Tegen 13.00 stond het plein nog steeds vol met demonstranten. De politie grijpt inmiddels in met twee waterkanonnen. De ME voert charges uit.