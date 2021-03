Oostenrijker opgepakt voor het smokkelen van twee mannen via Schiphol

SCHIPHOL - De marechaussee heeft deze week een man uit Oostenrijk opgepakt voor mensensmokkel. Hij wordt ervan verdacht twee Syriërs illegaal ons land in te hebben gesmokkeld. De marechaussee kwam de zaak op het spoor toen het tweetal arriveerde op Schiphol via een vlucht uit Wenen.

