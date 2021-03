Reddingboot De Arend inzetbaar voor incidenten op het Markermeer

WIJDENES - Reddingboot De Arend, van Reddingstation Wijdenes, is vanaf vandaag inzetbaar voor incidenten op het Markermeer. De doop van de boot was zes maanden geleden en in de tussentijd hebben de bemanningsleden met De Arend geoefend en werd de boot aangemeld bij de verschillende meldkamers.

Reddingboot De Arend - Reddingstation Wijdenes

De nieuwe boot De Arend kent veel voordelen ten opzichte van de oudere reddingboot De Gooier, die inmiddels alweer vijftien jaar oud is. Zo zijn de bemanningsleden en de slachtoffers op De Arend beter beschermd tegen wind en opspattend water. Daardoor kunnen zoekacties beter gecoördineerd worden en kan het radioverkeer beter gevolgd worden. Verder kunnen bemanningsleden onderling beter contact houden door een intercom en de integratie van dat systeem in de helmen, is er veel ruimte op het achterdek van de boot, zijn er werklampen beschikbaar om reddingswerk in het donker goed uit te voeren en met een sonar kan naar drenkelingen onder water gezocht worden. Fondsenwerving De boot is volledig betaald door fondsenwerving. Het kostte 180.000 euro om de nieuwe boot te kopen en in juli maakte de reddingmaatschappij bekend dat het gelukt was om het benodigde geld bij elkaar te krijgen. Daarna heeft de boot een make-over ondergaan. Zes maanden geleden werd de boot gedoopt.