Inwoners verdeeld over plan vaker openen Amsterdamse Poortbrug voor pleziervaart

De Amsterdamse Poortbrug wordt normaal gesproken slechts enkele uren per dag op aanvraag bediend. Volgens de stadsraad wil de gemeente deze zomer over gaan op bediening door de dag heen, maximaal drie keer per uur. "Muiden is een vestingstad, dat is mooi, maar daar moet je zorgvuldig mee omgaan. Als de Poortburg openstaat in het weekend waar de Sluisbrug helemaal afgesloten is, dan zit je opgesloten", aldus Van der Steen.

Voor de bewoners uit De Krijgsman is een verruiming van de bedientijden echter cruciaal om te kunnen varen. "We kunnen niet zomaar onder de brug door, want de doorvaarthoogte is denk ik 60 à 70 centimeter en de meeste boten redden dat niet", vertelt Floris Regouin van de bewonersvereniging van de nieuwbouwwijk. "Je hebt niet voor niks een huis met een ligplaats gekocht, zodat je uiteindelijk ook lekker kan gaan varen in deze mooie regio."

Proef op de som

Grote vraag is nu, hoe zien de plannen van de gemeente er precies uit? Volgens de stadsraad zijn die plannen namelijk gebaseerd op onjuiste feiten. "De gemeente heeft berekend dat de brug in vier tot hooguit zes minuten open en dicht kan", vertelt Ilse Schröder. "Wij horen van watersporters dat het veel langer kan duren, wel tien tot vijftien minuten." Dat zou betekenen dat grote delen van Muiden voor langere tijd niet te bereiken zijn voor bijvoorbeeld hulpdiensten.