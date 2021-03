Wet om van schulden af te komen te hardvochtig: "Menselijke maat moet terug"

De wet die mensen met problematische schulden van die schulden af zou moeten helpen (de Wsnp) is 'te hardvochtig' en er is weinig aandacht voor de menselijke maat. Dat vindt Arre Zuurmond, de Amsterdamse ombudsman. AT5 deed de afgelopen weken onderzoek naar de praktijk in de schuldhulpverlening en sprak meerdere deskundigen en betrokkenen. "Als ik in de Tweede Kamer zat, zou ik de Wsnp helemaal opnieuw doorlichten."

De wet is namelijk 'hardvochtig en rigide', stelt hij. En daar staat de ombudsman niet alleen in. Ook andere deskundigen vinden de wet 'te streng' en de uitvoering daarvan te strikt, zo blijkt uit gesprekken die AT5 de afgelopen tijd heeft gevoerd. "De toeslagenaffaire laat zien dat menselijke maat soms weg is. Ook de Wsnp is een product van zijn tijd, en reflectie daarop is enorm belangrijk", beaamt Don Ceder - net gekozen Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie en als advocaat gespecialiseerd in het bijstaan van schuldenaren die in de Wsnp zijn geraakt.

Sinds de toeslagenaffaire is er steeds meer aandacht voor te rigide wetgeving waarbij mensen die afhankelijk zijn van bijstand, toeslagen of andere sociale regelingen hard worden getroffen als er iets fout gaat. Een kleine overtreding kan soms dramatische gevolgen hebben. Als het aan de Amsterdamse ombudsman Arre Zuurmond ligt, wordt de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) aan dat rijtje toegevoegd.

De schuldeisers kunnen het aanbod ook weigeren. Wel is er dan nog een andere optie: de Wet schuldsanering natuurlijke personen, oftewel de Wsnp. Daar zijn strengere eisen aan verbonden. Er wordt een Wsnp-bewindvoerder aangesteld om er onder meer op toe te zien dat jij voldoende werkt of solliciteert en dat je geen nieuwe schulden maakt. Ook heb je een informatieplicht. "Na drie jaar vindt dan de eindafrekening plaats en heb je als het goed is een schone lei", aldus Achterbergh.

Als je problematische schulden hebt, zijn er verschillende mogelijkheden om weer een schuldenvrij bestaan op te bouwen. In eerste instantie gebeurt dat via een minnelijk traject. "Je dossier wordt ingediend bij de Kredietbank. Daar wordt berekend hoeveel je per maand af kunt lossen. Vervolgens krijgen de schuldeisers een aanbod: ze krijgen een bepaald percentage van wat je in totaal aflost", legt schuldhulpverlener Jan Achterbergh (Doras) uit.

Dat heeft dan wel meteen grote gevolgen. Want wie niet aan de verplichtingen voldoet, kan uit het Wsnp-traject gezet worden. De tien jaar daarna mag je geen nieuwe aanvraag doen en ben je in principe aan je lot overgelaten. "De schulden komen dan weer vrij. Iemand moet deze dan helemaal zelf gaan aflossen", stelt Ceder. "En dat terwijl je dan al bijna drie jaar heel minimaal hebt geleefd."

En het naleven van die verplichtingen is volgens critici nou net de crux.. Zo wordt er daarbij lang niet altijd rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden, vindt Ceder. Hij heeft bijvoorbeeld cliënten bijgestaan die te maken krijgen met een overlijden binnen de familie. "Dan lukt het praktisch gezien gewoon even niet om ook nog de verplichte 36 uur te gaan werken. Zo'n verplichting is dan te zwaar."

Zelf heeft hij er wisselende ervaringen mee. "Het blijft mensenwerk. Je kunt een keer pech hebben met de Wsnp-bewindvoerder. Het is nou eenmaal geen hulpverlener, hij of zij is er vooral om erop toe te zien dat jij je verplichtingen nakomt."

Overigens biedt de Wsnp degene met schulden wél perspectief, benadrukt schuldhulpverlener Achterbergh. "Vaak zien mensen er als een berg tegenop, maar blijkt het in de meeste gevallen toch mee te vallen", ervaart schuldhulpverlener Achterbergh. "Het is niet altijd een enorme kwelling. Want er wordt ook licht aan het einde van de tunnel gegeven, door middel van de schone lei."

Zo'n regeling kan voor schuldeisers gunstig zijn, onder meer omdat de Wsnp-bewindvoerder er streng op toeziet dat iemand met schulden zich aan alle verplichtingen houdt. Maar voor mensen zelf is het vaak een hele opgave. "De insteek van de wet is eigenlijk vooral om schuldeisers te helpen", legt Ceder uit. "En vanuit dat perspectief wordt er behoorlijk streng gekeken naar de schuldenaar."

Grote kans dat het bedrag voor de afvalstoffenheffing dan tóch van je Wsnp-rekening gehaald wordt. Want gebeurt dat niet, dan komt er nog een schuld bij. "En daarmee zou je dan je afspraken niet hebben nageleefd. Dat kan een reden zijn om je na 2,5 jaar alsnog uit het traject te gooien." Mocht dat gebeuren, dan "bijt je de jaren erna echt op een kaal houtje", aldus Zuurmond. "Daarmee is de Wsnp eigenlijk een vorm van levenslang."

Als voorbeeld geeft hij de afvalstoffenheffing. "Als je weinig te besteden hebt, kun je kwijtschelding aanvragen van de lokale belastingen. Maar het gekke is dat gemeenten daarbij vaak niet naar je schulden kijken. Ze doen dus eigenlijk net alsof je geen geldproblemen hebt, en kijken alleen op basis van je salaris of je recht hebt op kwijtschelding."

Niet toegelaten tot de Wsnp

Tot nu toe ging het alleen nog maar over de stress die het traject zelf met zich meebrengt. Maar je moet eerst ook nog eens toegelaten worden. In totaal zaten er 310 Amsterdammers in de Wsnp in 2019, blijkt uit cijfers van de gemeente. In 2018 ging het om 320 en in 2017 om 496 Amsterdammers.

Er is dus sprake van een daling. Maar uit een kritisch rapport van de nationale ombudsman blijkt dat niet per se positief te zijn. Volgens hem is de Wsnp steeds minder toegankelijk. Collega Zuurmond weet uit eigen ervaring dat mensen soms worden uitgesloten van het traject. "Bijvoorbeeld omdat ze vanuit de toeslagenaffaire al een fraudelabel hadden. Of omdat mensen geen vaste baan hadden. Als zzp'er val je dan buiten de boot."

Hoge drempel

Wat het volgens critici écht lastig maakt om toegelaten te worden, is de "te goeder trouw-toets". Wie een aanvraag wil doen voor een Wsnp-traject, moet daar eerst voor slagen. "Die drempel is heel hoog", beaamt schuldhulpverlener Achterbergh.



De toets wordt genomen over een periode van vijf jaar. In die tijd mag iemand geen schulden hebben gemaakt waarvan diegene kon weten dat het niet mogelijk zou zijn om deze terug te betalen. "Dus als je in deze periode een paar verkeersovertredingen hebt gemaakt, kun je al geweigerd worden."

Vervolgens heb je nog de mogelijkheid om te bewijzen dat je wél te goeder trouw bent. "Maar de bewijslast ligt dan eigenlijk bij jou. Terwijl je ook niet eerst schuldig bent, en dan je onschuld moet bewijzen. Daar heb ik moeite mee", vertelt de schuldhulpverlener.