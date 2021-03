Vertrekkende Pattynama doet speech van 13 seconden bij Telstar: "Kort en krachtig"

"Ik was erop gebrand om m'n laatste wedstrijd winnend af te sluiten", vertelt Pattynama na de 3-1 winst op Roda JC. "Ik zag dit niet als een afscheidswedstrijdje, want ik wilde honderd procent geven voor de club. Ik heb hier namelijk veel kansen gekregen."

Speech

Na de wedstrijd hield Pattynama op het veld nog een korte speech van dertien seconden naar zijn medespelers. "Het was een hele korte speech, ik ben daar niet zo goed in. Dat was vroeger al als ik voor de klas moest staan, maar ik wilde groep bedanken. Het was kort en krachtig."

