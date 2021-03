Nieuwe ronde, nieuwe kansen: GGD’s hervatten vaccineren met AstraZeneca

Afgezegde afspraken voor een vaccinatie met AstraZeneca kunnen vanaf 24 maart opnieuw worden ingepland na het seintje van het Europees Medicijnagentschap (EMA) en de Nederlandse Medicijnautoriteit CGB. De ene GGD heeft het er moeilijker mee dan de andere. "Het is wel even logistiek dingetje."

Zorgmedewerkers krijgen dit weekend per sms een oproep dat ze opnieuw een afspraak kunnen maken vanaf 24 maart. "We weten dus nog niet of mensen de afspraak echt gaan inplannen", zegt de GGD Amsterdam. Volgens hen is het landelijk de verwachting dat de totale groep binnen een week de 'gemiste' vaccinatie zal kunnen krijgen.

"Wij vaccineerden voor de stop circa 300 mensen per dag met AstraZeneca", zegt de GGD Amsterdam. "Er zijn voldoende mensen om de groep zo snel mogelijk te vaccineren. Het is met name vervelend voor de mensen die hebben moeten wachten op hun vaccinatie."

Afschalen, opschalen

Voor de GGD Hollands Noorden was de tijdelijke stop 'logistiek wel een dingetje'. Duizend zorgmedewerkers moesten worden afgebeld. Dat gebeurde voor het grootste deel via het landelijke callcenter. "Dus het is niet zo dat de hele GGD Hollands Noorden op tilt slaat, maar het komt wel bovenop de andere werkzaamheden. Personeel moest worden afgeschaald, toen weer opgeschaald."

Het voordeel volgens GGD Hollands Noorden is dat de vaccins nog heel beperkt beschikbaar zijn. Daarom is er veel ruimte op de vaccinatielocaties. "Het zou veel erger zijn geweest als alles stond volgepland."

De GGD Kennemerland laat weten dat de nieuwe priklokatie in Beverwijk maandag opengaat voor vaccinaties met Pfizer. Eerder deze week werd deze opening al uitgesteld omdat er daar alleen vaccinaties met AstraZeneca op het programma stonden.

In het Gooi moeten er ruim 1.500 nieuwe afspraken worden ingepland. "We hebben geen extra mensen aangenomen, maar het was fijner geweest als het prikken gewoon door had kunnen gaan."